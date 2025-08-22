Госдеп начал проверку всех 55 миллионов обладателей виз США

Госдепатамент начал проверку всех 55 миллионов обладателей виз США. Об этом сообщает Associated Press.

Госдеп заявил, что проверяет более 55 миллионов граждан других стран, имеющих действующие американские визы, на предмет возможных нарушений миграционного законодательства.

В частности, ведомство изучает, не превышен ли срок нахождения по визе, и выясняет, связан ли человек с преступностью или терроризмом.

Если окажется, что иностранец нарушил требования, его визу аннулируют. В случае, если он находится в США, его вышлют из страны.

В Госдепартаменте отметили, что с момента инаугурации Дональда Трампа в январе ведомство аннулировало в два раза больше виз, чем за аналогичный период прошлого года.