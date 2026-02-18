11:14
Ядерное сдерживание. США предлагают переговоры по стратегической стабильности

После истечения срока действия нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений США предлагают провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности для обеспечения контроля над вооружениями в будущее. Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

По его словам, США вернутся к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но не будут проводить взрывы в атмосфере мегатонного класса. При этом Дональд Трамп еще не принял окончательного решения, стоит ли возвращаться к проведению натурных испытаний ядерного оружия.

Вашингтон не исключает возможности достижения понимания с Россией и Китаем по вопросу проведения ядерных испытаний и соответствующего механизма верификации. Помощник госсекретаря ожидает скорых продуктивных встреч по стратегической стабильности с коллегами из Москвы и Пекина в Женеве и Вене.

Китай может стать стороной возможных новых договоренностей России и США о сокращении ядерных вооружений, отметил представитель Госдепа.

По его мнению, многосторонний подход поможет предотвратить бесконтрольную гонку ядерных вооружений, ограничить их наращивание и при необходимости решить вопросы, которые касаются государств, имеющих ядерное оружие и не являющихся участниками этого договора.

Напомним, Договор СНВ-3 подписан в 2010 году на десять лет и один раз продлен — до 5 февраля 2026-го. Он ограничивал количество развернутых ядерных боеголовок до 1 тысячи 550 единиц и предусматривал систему взаимных инспекций и уведомлений. После истечения срока действия договора эти механизмы прекращаются.
