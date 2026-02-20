США запретили въезд гражданам Узбекистана: способствовали нелегальной миграции

Власти США ввели визовые ограничения в отношении граждан Узбекистана, которые способствовали нелегальной миграции. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Как следует из документа, визовые ограничения введены в отношении «руководителей и высокопоставленных представителей двух базирующихся в РУз компаний, помогающих в оформлении виз». По версии американских властей, они «умышленно оказывали туристические услуги, предназначенные в первую очередь для иностранцев, планирующих незаконно мигрировать в Соединенные Штаты».

В документе не приводятся названия фирм, а также имена граждан Узбекистана, в отношении которых введены ограничения.

Следствие установило, что фигуранты занимались логистикой поездок, включая перемещение несовершеннолетних. Маршруты проходили через авиационные узлы и сухопутные пути до транзитных пунктов в Центральной Америке. В этих зонах многих мигрантов задерживали при попытках нарушения государственной границы.

В Вашингтоне подчеркнули, что намерены жестко пресекать деятельность сетей, извлекающих финансовую выгоду из нелегальной миграции. Такие действия рассматриваются как подрыв национальной безопасности и нарушение иммиграционного законодательства.

Также американская сторона выразила признательность правительству РУз за активное взаимодействие в ликвидации преступных групп, занимающихся контрабандой людей.