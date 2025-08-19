19:20
Дебюрократизация. В администрации президента обсудили четвертый пакет мер

19 августа в «Ынтымак Ордо» состоялось заседание межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы. Как сообщили в пресс-службе кабмина, состоялось детальное обсуждение четвертого пакета мер, направленного на оптимизацию государственного управления и повышение эффективности работы госаппарата.

Отмечается, что новый пакет реформ охватывает широкий спектр направлений: от образования, культуры и науки до археологии, государственной службы, медицины и цифровизации.

Министр юстиции Аяз Баетов, который также является директором НИСИ и заместителем главы кабмина и отвечает за дебюрократизацию, рассказал, что приоритетная задача четвертого пакета — создание максимально комфортной и удобной среды для взаимодействия граждан и государства, устранение излишних административных барьеров.

Так, в четвертом пакете мер предлагается:

  • повсеместное внедрение принципа «единого окна» при оказании государственных услуг, обеспечивающего комплексное обслуживание в одном месте;
  • ускоренная цифровизация государственных процессов и перевод максимально возможного числа услуг в онлайн-формат;
  • значительное сокращение сроков рассмотрения заявлений и выдачи разрешительной документации, установление четких и прозрачных процедур;
  • полномасштабная автоматизация процессов сбора и обработки статистических данных, повышение достоверности и оперативности информации;
  • упрощение процедуры увольнения и приема на работу государственных служащих;
  • введение обязательного требования наличия цифровых навыков для государственных служащих.

По словам Аяза Баетова, в рамках масштабного процесса дебюрократизации уже принято 27 нормативно-правовых актов, 3 — находятся на подписи у президента, 13 — на рассмотрении в Жогорку Кенеше, 11 проектов НПА готовятся в администрации, а 9 уже прошли общественные слушания. В общей сложности речь идет о более чем 100 нормативно-правовых актах.
