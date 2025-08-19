Дебюрократизация. В администрации президента обсудили четвертый пакет мер

19 августа в «Ынтымак Ордо» состоялось заседание межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы. Как сообщили в пресс-службе кабмина, состоялось детальное обсуждение четвертого пакета мер, направленного на оптимизацию государственного управления и повышение эффективности работы госаппарата.
Отмечается, что новый пакет реформ охватывает широкий спектр направлений: от образования, культуры и науки до археологии, государственной службы, медицины и цифровизации.
Министр юстиции Аяз Баетов, который также является директором НИСИ и заместителем главы кабмина и отвечает за дебюрократизацию, рассказал, что приоритетная задача четвертого пакета — создание максимально комфортной и удобной среды для взаимодействия граждан и государства, устранение излишних административных барьеров.
Так, в четвертом пакете мер предлагается:
- повсеместное внедрение принципа «единого окна» при оказании государственных услуг, обеспечивающего комплексное обслуживание в одном месте;
- ускоренная цифровизация государственных процессов и перевод максимально возможного числа услуг в онлайн-формат;
- значительное сокращение сроков рассмотрения заявлений и выдачи разрешительной документации, установление четких и прозрачных процедур;
- полномасштабная автоматизация процессов сбора и обработки статистических данных, повышение достоверности и оперативности информации;
- упрощение процедуры увольнения и приема на работу государственных служащих;
- введение обязательного требования наличия цифровых навыков для государственных служащих.
По словам Аяза Баетова, в рамках масштабного процесса дебюрократизации уже принято 27 нормативно-правовых актов, 3 — находятся на подписи у президента, 13 — на рассмотрении в Жогорку Кенеше, 11 проектов НПА готовятся в администрации, а 9 уже прошли общественные слушания. В общей сложности речь идет о более чем 100 нормативно-правовых актах.