Костюм Зеленского, загар Мерца, потеря президента: о чем шутили на встрече в США

В Белом доме за закрытыми дверями прошла встреча президента США с лидерами некоторых европейских стран и главой Украины. Стороны обсуждали один вопрос — ситуацию вокруг Украины. Помимо официальной части важного мероприятия аккредитованные журналисты внимательно следили за деталями и репликами политиков.

Администрация президента США попросила Владимира Зеленского в этот раз «надеть костюм и галстук» на встречу с Дональдом Трампом

«По словам европейского чиновника и другого лица, также принимавшего участие в планировании этого саммита, Белый дом попросил Зеленского надеть костюм и галстук для встречи с президентом», — говорится в материале The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, просьба была передана через департамент Белого дома, отвечающий за протокол.

Позже, уже на переговорах, Дональд Трамп похвалил Владимира Зеленского за костюм.

При этом присутствовавший на встрече журналист, который спрашивал президента Украины о костюме в феврале, принес ему свои извинения.

Лидер США признался в любви украинскому и российскому народам. По словам президента США, украинцы «умные, энергичные и любят свою страну».

«Я люблю украинский народ, но я также люблю российский народ. Я люблю их всех. Я хочу, чтобы война прекратилась», — сказал он на встрече с Владимиром Зеленским.

В Овальном кабинете перед началом закрытых переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского установили большую карту Украины. Ее разместили напротив стола после того, как журналистов попросили покинуть кабинет.

Очевидно, карту использовали, чтобы наглядно что-то объяснить Трампу во время переговоров о возможном обмене территориями.

Владимир Зеленский пошутил, что хочет забрать себе карту, которая использовалась во время переговоров.

«Я показал президенту множество деталей поля боя на карте. Большое спасибо. Кстати, спасибо за карту. Она была великолепна. Я думаю, как забрать ее», — сказал он, а Дональд Трамп ответил, что готов ее отдать.

На встрече с европейскими лидерами президент США похвалил загар Фридриха Мерца и не нашел президента Финляндии Александра Стубба.

«Вы выглядите отлично с этим загаром. Где вы его сделали? Я хочу себе такой же», — сказал глава Белого дома канцлеру ФРГ.

Затем Трамп попытался найти взглядом президента Финляндии.

«Президент Стубб из Финляндии. Он где-то... где-то среди нас», — сказал президент США.

«Я вот здесь», — ответил сидящий напротив Стубб.

«Вы выглядите лучше, чем когда-либо», — пошутил Трамп.

Владимир Зеленский допустил проведение президентских выборов в Украине.

По его словам, он готов проводить выборы, но их нельзя провести пока идут боевые действия. И для этого нужны условия безопасности. При этом президент Украины не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.

Позже он заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой будет организована трехсторонняя встреча — уже с участием самого президента США.