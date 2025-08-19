Встреча Трампа и Зеленского: как может измениться ситуация вокруг Украины

В Белом доме завершилась встреча президентов США и Украины. Напомним, стороны обсуждали один, но важный вопрос - как закончить войну.

Фото СМИ

Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами приехал в США, чтобы обсудить гарантии безопасности для своей страны. В отличие от первого визита Зеленского, когда произошел громкий скандал, на этот раз разговор с Дональдом Трампом проходил в дружелюбной атмосфере.

Вашингтон обещает, что Украина получит «много помощи» от США и Европы (в первую очередь Европы). Какая помощь имеется в виду, пока неизвестно. Владимир Зеленский назвал свой разговор с Дональдом Трампом «очень хорошим».

Ранее президент Соединенных Штатов отказался от требования о прекращении огня, которое выдвигал России. Он несколько раз повторил, что миру не обязательно должно предшествовать перемирие. В Европе это сочли уступкой Владимиру Путину.

Фото из архива

Лидер США прервал переговоры с Зеленским и сопровождающими его главами нескольких европейских стран, чтобы созвониться с президентом РФ.

По данным пресс-службы Кремля, стороны обсуждали идею «повысить уровень делегаций» Москвы и Киева на прямых переговорах.

Дональд Трамп после завершения встречи с главой Украины заявил, что «начал подготовку» к встрече Путина и Зеленского.

Фото СМИ

Выйдя из Овального зала, Владимир Зеленский провел брифинг возле Белого дома. Ниже главное из заявлений.