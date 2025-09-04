00:58
Власть

Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное.

Фото фото из интернета

Владимир Путин 3 сентября провел пресс-конференцию по итогам своего визита в Китай.  Мы виделили главное из того, что сказал президент России.

Итоги визита в Китай

Результаты визита в Китай Владимир Путин оценил как «весьма позитивные». Он назвал своевременной инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении и отметил, что она направлена на позитив в работе как между странами - участниками саммита ШОС, так и с «возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве».

Про войну в Украине

Путин в очередной раз повторил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО .«Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае РФ», — сказал Путин.

В ЕС по мнению российского президента Украина может вступить.

Что касается встречи с Зеленским Путин отметил, что он ее не исключал никогда, но сейчас проводить встречи с «действующим главой администрации» - это «путь в никуда» (то есть глава РФ считает Зеленского нелегитимным президентом, а только главой администрации – прим.24 kg). Однако, если такая встреча будет хорошо подготовлена, то провести ее можно, сказал Путин и добавил, что его о такой встрече просил  президент США Дональд Трамп.

«Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», - заключил Путин.

Путин считает, что в вопросе урегулирования есть «свет в конце тоннеля» и договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. Однако, если этого не произойдет, Россия будет решать все поставленные цели вооруженным путем подчеркнул он.

Про отношения с Трампом

Путин рассказал, что у него очень хорошие отношения с Дональдом Трампом и они обращаются друг к другу по именам. Путин подтвердил, что пригласил Трампа в Москву, но отметил, что пока к возможной встрече не готовятся. «Сроков не известно, подготовка к встрече не ведется, но приглашение на столе», - сказал он.

Про Азербайджан

«В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, есть проблемы. Но мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, и с ним, и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все поставит на свои места», - резюмировал Путин.

Про заявление Мерца

Отвечая на вопрос об отношении к заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца, назвавшего Путина в интервью телеканалу Sat1 «возможно самым опасным военным преступником» президент РФ сказал: «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя — не с него лично, а со своей страны и коллективного Запада — ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине».


