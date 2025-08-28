Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина

Журнал The Variety опубликовал новый кадр из фильма «Кремлевский волшебник».

Фото The Variety. Актер Джуд Лоу в образе президента России Владимира Путина

На нем можно увидеть британского актера Джуда Лоу в образе президента России Владимира Путина. Президента сопровождает вымышленный советник Вадим Баранов, которого играет Пол Дано.

Фильм снимает французский режиссер Оливье Ассаяс по одноименному бестселлеру Джулиано да Эмполи. Премьера картины состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале.

В интервью накануне фестиваля Оливье Ассаяс рассказал, что представлял себе «Кремлевского волшебника» как исследование основ «современного политического мира», а не только как «историю происхождения Путина».

Лента основана на одноименной книге Джулиано да Эмполи. По сюжету, который разворачивается в 1990-х, политтехнолог Вадим Баранов (роль исполняет актер Пол Дано) становится советником будущего президента Путина.

Съемки проходят в Риге.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что создатели кинокартины не обращались в Кремль за консультациями.