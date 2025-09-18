Президент США: Владимир Путин меня подвел

«Президент Российской Федерации, продолжая войну в Украине, несмотря на мои усилия по прекращению боевых действий, сильно подвел меня», — заявил американский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, пишет DW.

Дональд Трамп также снова признался, что считал войну в Украине «самым легким» для завершения конфликтом из-за его отношений с президентом Путиным.

«Он меня подвел, он действительно меня подвел», — заявил глава США.

Дональд Трамп также добавил, что российские солдаты гибнут быстрее, чем украинские. По его словам, «этих солдат убивает сам Путин».

Кир Стармер же сказал, что обсудил с президентом Соединенных Штатов, как можно укрепить оборону Украины и «решительно усилить давление на Путина, чтобы он согласился на мирное соглашение».