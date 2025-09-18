22:04
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Власть

Президент США: Владимир Путин меня подвел

«Президент Российской Федерации, продолжая войну в Украине, несмотря на мои усилия по прекращению боевых действий, сильно подвел меня», — заявил американский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, пишет DW.

Дональд Трамп также снова признался, что считал войну в Украине «самым легким» для завершения конфликтом из-за его отношений с президентом Путиным.

«Он меня подвел, он действительно меня подвел», — заявил глава США.

Дональд Трамп также добавил, что российские солдаты гибнут быстрее, чем украинские. По его словам, «этих солдат убивает сам Путин».

Кир Стармер же сказал, что обсудил с президентом Соединенных Штатов, как можно укрепить оборону Украины и «решительно усилить давление на Путина, чтобы он согласился на мирное соглашение».
Ссылка: https://24.kg/vlast/344069/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин с государственным визитом посетит Таджикистан 9 октября
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное
Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина
Замах на рубль, удар на копейку: главные итоги саммита на Аляске
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
18 сентября, четверг
22:02
Как в Гарри Поттере. Банкет в честь визита Дональда Трампа в Великобританию Как в Гарри Поттере. Банкет в честь визита Дональда Тра...
21:48
Получить квалификационный сертификат в Минстрое Кыргызстана стало проще
21:46
Президент США: Владимир Путин меня подвел
21:29
Учителям и медикам поднимут зарплату с 1 апреля 2026 года — Садыр Жапаров
21:24
Правозащитнице Рите Карасартовой назначили пять лет пробационного надзора