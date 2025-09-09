11:29
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Власть

Владимир Путин с государственным визитом посетит Таджикистан 9 октября

Президент России Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. 9 октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации, — сказал он на приеме в посольстве Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.

Александр Панкин также выразил уверенность, что визит «придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов».
Ссылка: https://24.kg/vlast/342720/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное
На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина
Делегация из Таджикистана посетила Royal Central Park в Бишкеке
В Таджикистане предложили ввести наказание за посещение гадалок и колдунов
Замах на рубль, удар на копейку: главные итоги саммита на Аляске
Как идет демаркация границы с Таджикистаном, рассказали в Баткенском полпредстве
Таджикистан увеличил экспорт в Кыргызстан почти в пять раз
Ожидается госвизит президента Узбекистана в Кыргызстан
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Мошенники распространяют в&nbsp;WhatsApp сообщения от&nbsp;имени главы кабмина&nbsp;КР Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
Переписки в&nbsp;мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб&nbsp;&mdash; Дмитрий Песков Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
В&nbsp;строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ В строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
11:26
Глава МВД Непала ушел в отставку на фоне протестов против блокировки соцсетей Глава МВД Непала ушел в отставку на фоне протестов прот...
11:18
Владимир Путин с государственным визитом посетит Таджикистан 9 октября
11:14
За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин
11:11
Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство новых школ в КР
11:08
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке