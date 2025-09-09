Владимир Путин с государственным визитом посетит Таджикистан 9 октября

Президент России Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. 9 октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации, — сказал он на приеме в посольстве Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.

Александр Панкин также выразил уверенность, что визит «придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов».