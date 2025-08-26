13:07
Власть

Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, она отказалась уходить

Фото AP. Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Лиза Кук

Президент США Дональд Трамп заявил о своем решении уволить управляющую Федеральной резервной системы Лизу Кук. Соответствующее письмо, адресованное ей, он опубликовал в соцсети Truth Social.

В качестве основания он сослался на сведения о якобы допущенных ею нарушениях при оформлении ипотечных кредитов. По данным американских СМИ, речь идет о том, что в 2021 году Кук указала два разных объекта как основное место проживания для получения льготных условий по ипотеке.

Это первый случай увольнения президентом управляющего центробанка за всю 111-летнюю историю ФРС.

Сама Кук категорически отказалась покидать пост.

«Президент Трамп якобы уволил меня «по уважительной причине», хотя по закону никакой причины не существует, и у него нет полномочий этого делать. Я не уйду в отставку. Я буду продолжать выполнять свои обязанности по поддержке американской экономики, как делаю это с 2022 года», — заявила она.

Трамп давно критикует ФРС, обвиняя ее в затягивании процесса снижения процентных ставок. В последнее время Кук также подверглась нападкам со стороны администрации за якобы мошенничество с ипотекой.

Министерство юстиции США подтвердило планы расследовать эти обвинения, однако официальных обвинений против управляющей ФРС не выдвинуто. 

Эксперты отмечают, что шаг Трампа может вызвать судебный протест, и в итоге вопрос о его правомерности, вероятно, будет решаться Верховным судом США.

Аналитики предупреждают, что подобное вмешательство может подорвать доверие к ФРС и создать риски для всей американской финансовой системы.
