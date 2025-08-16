Встреча на Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон Дональд Трамп обсудил итоги переговоров с лидерами некоторых стран Европы.

Фото из Telegram-канала Владимира Зеленского

В разговоре принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По данным Axios, Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и членам НАТО, что Владимир Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны.

«Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — цитирует главу Белого дома портал.

Разговор длился чуть больше часа, сообщает AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации», — написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры лидеров США и России, которые прошли сегодня на Аляске.

По его словам, «мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия».

Он добавил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого.

Владимир Зеленский также сообщил, что в понедельник 18 августа летит в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом.

«Важно, чтобы европейцы были привлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны по поводу участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами», — отметил он.