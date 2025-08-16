14:24
Ситуация вокруг Украины

Встреча на Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон Дональд Трамп обсудил итоги переговоров с лидерами некоторых стран Европы.

из Telegram-канала Владимира Зеленского
Фото из Telegram-канала Владимира Зеленского

В разговоре принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По данным Axios, Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и членам НАТО, что Владимир Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны.

«Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — цитирует главу Белого дома портал.

Встреча на Аляске. Бомбардировщики, галстуки, водка: что еще подметили СМИ

Разговор длился чуть больше часа, сообщает AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации», — написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры лидеров США и России, которые прошли сегодня на Аляске.

По его словам, «мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия».

Он добавил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого.

Владимир Зеленский также сообщил, что в понедельник 18 августа летит в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом.

«Важно, чтобы европейцы были привлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны по поводу участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами», — отметил он.
