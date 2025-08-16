13:54
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании

Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей жены Мелании во время встречи на Аляске.

Первая леди США в личном письме выразила обеспокоенность тяжелым положением детей в Украине и России, сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей Белого дома.

из архива
Фото из архива. Мелания Трамп и Владимир Путин во время проведения саммита G20 (июль, 2017 год)

Отмечается, что собеседники агентства не стали раскрывать более подробное содержание письма, отметив лишь, что оно касается вопроса с перемещенными детьми.

Украина настаивает, что возвращение всех перемещенных детей — безоговорочное условие любых соглашений о мире. Российская сторона заявляет, что дети вывозились из зон боевых действий в целях защиты.

По итогам переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что Киев передал список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Он обещал, что по каждому из перечня будет вестись работа. Некоторые дети уже возвращены в Украину.

Ранее газета The New York Times выпустила расследование о том, что осенью 2022 года в Россию вывезли 46 воспитанников Херсонского дома ребенка — государственного учреждения для детей с особыми потребностями. У них были живые родители. Несмотря на это, им оформили российские документы и отдали на усыновление, утверждалось в публикации.
