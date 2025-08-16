Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании

Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей жены Мелании во время встречи на Аляске.

Первая леди США в личном письме выразила обеспокоенность тяжелым положением детей в Украине и России, сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей Белого дома.

Фото из архива. Мелания Трамп и Владимир Путин во время проведения саммита G20 (июль, 2017 год)

Отмечается, что собеседники агентства не стали раскрывать более подробное содержание письма, отметив лишь, что оно касается вопроса с перемещенными детьми.

Украина настаивает, что возвращение всех перемещенных детей — безоговорочное условие любых соглашений о мире. Российская сторона заявляет, что дети вывозились из зон боевых действий в целях защиты.

По итогам переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что Киев передал список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Он обещал, что по каждому из перечня будет вестись работа. Некоторые дети уже возвращены в Украину.

Ранее газета The New York Times выпустила расследование о том, что осенью 2022 года в Россию вывезли 46 воспитанников Херсонского дома ребенка — государственного учреждения для детей с особыми потребностями. У них были живые родители. Несмотря на это, им оформили российские документы и отдали на усыновление, утверждалось в публикации.