Мелания Трамп впервые будет председательствовать в Совбезе ООН

Мелания Трамп будет председательствовать в Совбезе ООН. Об этом сообщает DW.

Reuters
Фото Reuters. Мелания Трамп будет председательствовать в Совбезе ООН

К США переходит ротационное председательство в Совете Безопасности ООН. Супруга действующего президента впервые возглавит заседание Совбеза. Мелания Трамп будет говорить о детях, технологиях и образовании.

«Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете Безопасности — в первый же день председательства Америки в совете», — написал он. «Сделаем ООН снова великой!» — сообщил постоянный представитель Белого дома в ООН Майк Уолтц.

В офисе Мелании Трамп уточнили, что ее выступление будет посвящено «Детям, технологии и образованию в условиях конфликта». Акцент будет сделан на образовании «как на способе продвижения терпимости и мира во всем мире».

Представитель ООН уточнил, что «это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета Безопасности, состоящего из 15 членов», передает Reuters.

Обычно заседания Совета Безопасности проходят под председательством посла или высокопоставленного члена кабинета министров страны-представителя по ротации.
