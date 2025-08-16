Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Айнура Орозбаева назначена заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции.

Кыял Жанузакова освобождена от этой должности. Она была назначена в июле 2024 года.

Ранее Айнура Орозбаева занимала должность первого заместителя председателя Нацстаткома.

Кроме того, должность директора подведомственного министерству Центра реабилитации лиц с инвалидностью занял Рысбай Сейдалиев.

Чынгыз Токтобеков назначен генеральным консулом Кыргызстана в Стамбуле.

Он сменил на этом посту Лиру Сыдыкову, которая занимала эту должность с мая 2021 года.

Чынгыз Токтобеков родился в 1995 году в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. До нового назначения занимал должность торгового представителя Кыргызстана в Турции. Он курировал проекты по развитию двусторонней торговли, экспорта и логистики, участвовал в работе Организации исламского сотрудничества (COMCEC), а также способствовал налаживанию партнерства между кыргызскими и турецкими компаниями, в том числе в сфере электронной коммерции.

Асылбек Женишбек стал акимом Лейлекского района Баткенской области.

Прежний глава госадминистрации Канымет Осмонбеков освобожден от должности.

Он занимал пост с августа 2023 года.

Кадровые перестановки в мэрии города Ош.

Директор муниципального предприятия «Ош-Тазалык» Нургазы Акматов уволился по собственному желанию.

По словам мэра города Ош Женишбека Токторбаева, глава МП устал от пеших рейдов.

Нургазы Акматов назначен на должность главы МП «Ош-Тазалык» 30 июля 2025 года. После его отставки временно исполняющим обязанности директора предприятия назначен его заместитель Жылдызбек Кочконов.

Главой недавно созданной муниципальной инспекции мэрии стал Нурсултан Шакир уулу.

Ранее он возглавлял МП «Бюро гражданского обслуживания Оша».

Муниципальная инспекция уполномочена следить за санитарным состоянием города и штрафовать за беспорядок и загрязнение. Решение о создании новой структуры принято 3 июля на XI сессии местного кенеша.

О кадровых перестановках с 4-8 августа читайте здесь.