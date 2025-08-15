Устал выходить на рейды с мэром. Глава «Ош-Тазалыка» покинул должность

Директор муниципального предриятия «Ош-Тазалык» Нургазы Акматов уволился по собственному желанию. Об этом сообщил мэр города Ош Женишбек Токторбаев.

По его словам, глава МП устал от пеших рейдов.

«Сказал, что не может больше работать, устал. Говорит, не может с утра до вечера ходить. Он сидел в кабинете и стал нежным. Это офисные люди, а мы уличные. Пожаловался на потрескавшиеся стопы», — рассказал мэр.

Нургазы Акматов был назначен на должность главы МП «Ош-Тазалык» 30 июля этого года. После его отставки временно исполняющим обязанности директора предприятия назначен его заместитель Жылдызбек Кочконов.