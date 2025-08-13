Новую муниципальную инспекцию в городе Ош возглавил Нурсултан Шакир уулу

Главой недавно созданной муниципальной инспекции мэрии Оша стал Нурсултан Шакир уулу. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее Нурсултан Шакир уулу воглавлял МП «Бюро гражданского обслуживания Оша». Ему 28 лет.

Напомним, муниципальная инспекция уполномочена следить за санитарным состоянием города и штрафовать за беспорядок и загрязнение. Решение о создании новой структуры принято 3 июля на XI сессии местного кенеша.

Инспекция подчиняется напрямую главе южной столицы. В ее составе 12 сотрудников, из которых 9 являются муниципальными служащими.

Основная задача инспекции — выявление фактов несвоевременного вывоза мусора, замусоривания общественных территорий и нарушения правил благоустройства. Ранее такие функции в Оше не возлагались ни на одно ведомство.