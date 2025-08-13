18:18
Власть

Вернуть приватизированное здание Ошского областного медцентра просят мэра города

Директор Ошского областного центра репродукции человека Министерства здравоохранения Миргул Султаналиева просит вернуть им приватизированную часть учреждения.

Ее обращение, адресованное мэру южной столицы Женишбеку Токторбаеву, опубликовала пресс-служба муниципалитета.

По словам Миргул Султаналиевой, центр основали в 1991 году. Его площадь изначально составляла 3 тысячи 162 квадратных метра. Но в 2015-м дополнительное здание и земельный участок учреждения перешли в частную собственность.

Отмечается, что в приватизированном здании сейчас работает частный медицинский центр «Нур». Земельный участок огорожен и выделен.

В связи с этим коллектив центра просит Женишбека Токторбаева оказать содействие в возвращении им земли и здания.
