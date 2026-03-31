Общество

Снесли заборы и салоны: вдоль реки Ала-Арчи в Бишкеке освободили землю

В Бишкеке провели зачистку территории вдоль реки Ала-Арчи на улице Алтымышева. Работы направлены на обеспечение беспрепятственного доступа спецтехники для очистки русла в случае ЧС.

По данным мэрии, в ходе мероприятий демонтированы 57 метров металлических заборов, 6 объектов облегченного типа, 4 павильона, 2 контейнера, навесы общей площадью 80 квадратных метров, а также 4 капитальных объекта, включая химчистку и салон красоты. Кроме того, снесены 12 хозяйственных построек и 9 капитальных заборов.

Всего освобождено 1 тысяча 420 квадратных метров муниципальной земли.

За нарушения земельного законодательства на пять физических лиц наложены штрафы на общую сумму 150 тысяч сомов.

Также управление по контролю за землепользованием направило письмо в архитектурно-строительный контроль по объекту на улице Алтымышева, 124 (СПА-салон), где выявлен государственный акт — вопрос по нему будет рассмотрен отдельно.

В мэрии отметили, что работы по освобождению муниципальных земель и обеспечению безопасности городской инфраструктуры будут продолжены.
