Запущенное и в аренде. В какое здание предложили переехать Дому художников

На заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре депутаты рассмотрели проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельных участков, расположенных по адресу: город Бишкек, проспект Чуй, 108 и улица Киевская, 55».

По словам собственников зданий, расположенных по указанным адресам, им предложено одно и то же помещение — бывшее здание Института курортологии по улице Панфилова (между улицей Киевской и проспектом Чуй).

«Оно запущенное и в аренде. А содержать здание нам предложили самостоятельно, как и платить аренду», — сказала представитель здания по улице Киевской, 55, Галина Чиркина.

Председатель Союза художников КР Жакшыбек Джунушев добавил, что им предложили всего три комнаты.

«Давайте сохраним Дом художника — это не просто здание, а история. «Айпери» и Дом художника сравнивать не совсем правильно, в «Айпери» был караоке-клуб, а здесь сидят творческие люди. Дадите им другое здание — аура будет не та, а это люди творческие. Либо нужно согласовать с художниками другое здание в центре», — заметил один из депутатов.

По итогам обсуждения профильная комиссия БГК решила не вносить указанный проект постановления на ближайшую сессию горкенеша, назначенную на 31 марта.