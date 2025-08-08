12:16
Общество

В Ошской области 711 объектов подлежат сносу. Они вне закона

В Ошской области усиленно ведут работы по выявлению и сносу незаконных построек. Об этом сообщают в полномочном представительстве президента в регионе.

Отмечается, что все мероприятия проводят строго в рамках закона: прежде чем приступить к сносу, жителей предупреждают и проводят разъяснительную работу.

На сегодня в Ошской области зафиксировано 711 незаконных объектов. Из них уже снесено 566. Осталось демонтировать 141 объект — среди них 68 жилых домов и 73 фундамента. Только за последние дни по состоянию на 7 августа 2025 года снесено 96 строений, включая 6 домов и 90 фундаментов.

В полпредстве добавили, что основная цель этих действий — обеспечить порядок и безопасность, подчеркнув, что незаконная стройка не останется без последствий.

Граждан призвали отказаться от самовольного строительства с надеждой на последующую легализацию. 
