В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах

В Аламединском районе Чуйской области намерены снести 214 частных домов, построенных на пастбищных землях. Об этом 24.kg рассказал глава района Азамат Эргешов.

По его словам, помимо этого, на территории района выявили 209 незаконно залитых фундаментов. Эти строения не подпадают под земельную амнистию, так как построены после 31 декабря 2021 года.

Аким прокомментировал заявления граждан о том, что в новостройке «Манас Ата» местные власти хотят снести около 700 домов.

«Это информация местных жителей. Она недостоверная. По Достукскому айыл окмоту выявлен 41 незаконный частный дом, фундаментов — 62. В новостройке «Манас Ата» выявили 25 незаконно построенных жилых объектов, фундаментов — 36», — подчеркнул он.

Азамат Эргешов отметил, что неоднократно выезжал на места. Он предупреждал население о том, что строительство на пастбищных землях категорически запрещено.

«Целевое назначение пастбищных земель — выпас скота. Я туда в прошлом году два раза ездил и объяснял. И позавчера был там. Но люди не хотят понимать. Поэтому мы начали демонтаж фундаментов. Но к домам мы обязательно вернемся и проведем работу по сносу», — рассказал глава района.

По его данным, на сегодня акимиат демонтировал 141 фундамент.

«Основную работу сейчас проводим в селе Васильевка в айыл окмоту имени Абдыкерима Сыдыкова. Количество незаконных домов здесь 141 и фундаментов столько же», — заметил Азамат Эргешов.

По домам завтра или на следующей неделе, в понедельник, раздадим оповещения, чтобы люди в течение семи дней освободили жилые площади, так как их строения являются незаконными. Некоторые это восприняли правильно, некоторые — нет.

Азамат Эргешов

Сложившуюся ситуацию с незаконно построенными частными домами он объяснил тем, что отдельным людям айыл окмоту в свое время выдал билеты для использования пастбищных угодий. Но получатели этих разрешительных документов продали пастбища простым гражданам, заверив их в том, что эти земли в скором времени трансформируют под ИЖС.

«Эти земли должны вернуть на баланс айыл окмоту, так как отдельные люди путем коррупции и обмана продали эти участки простым гражданам, убедив их в том, что категории этих земель скоро поменяют под строительство домов. Люди поверили и купили участки. Договоры составили между собой», — сказал глава района.

По его словам, сейчас правоохранительные органы Аламединского района проводят разбирательства по указанным незаконно проданным пастбищным землям.
