Полпред Нарына пожаловался главе ГКНБ на нехватку стройматериалов и рабочих

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев находится в Нарынской области и знакомится со строящимися объектами. Видео опубликовал телеканал Region.
На встрече полпред Нурбек Сатаров пожаловался на нехватку стройматериалов и рабочих.
«Нарын не выдерживает такого масштаба строительства. Аксакалы говорят, что и во время Советского Союза такого не было. Усиленно строят дороги, другие объекты. Из-за этого не хватает щебня, бетона, даже несмотря на то, что построили завод. Не хватает рабочих», — сказал он.
Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев тогда заверил, что вопрос бетонного завода решен. «Как только лаборатория даст сертификат соответствия, в течение трех месяцев работы завершат», — отмечал он.