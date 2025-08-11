Полпред Нарына пожаловался главе ГКНБ на нехватку стройматериалов и рабочих

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев находится в Нарынской области и знакомится со строящимися объектами. Видео опубликовал телеканал Region.

На встрече полпред Нурбек Сатаров пожаловался на нехватку стройматериалов и рабочих.

«Нарын не выдерживает такого масштаба строительства. Аксакалы говорят, что и во время Советского Союза такого не было. Усиленно строят дороги, другие объекты. Из-за этого не хватает щебня, бетона, даже несмотря на то, что построили завод. Не хватает рабочих», — сказал он.

Месяц назад во время рабочей поездки Камчыбек Ташиев возмутился низким темпом строительства ипотечных домов в Нарыне. Глава Минстроя Нурдан Орунтаев объяснил, что проблема в отсутствии бетона.

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев тогда заверил, что вопрос бетонного завода решен. «Как только лаборатория даст сертификат соответствия, в течение трех месяцев работы завершат», — отмечал он.