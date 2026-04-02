Бишкекчане жалуются на стройки на узких переулках и порчу дорог

Жители Октябрьского района Бишкека выразили возмущение действиями стройкомпаний, которые возводят многоэтажные дома на узких переулках. По их словам, такие проекты создают опасность для жителей и разрушают инфраструктуру.

«Разве на узких переулках можно строить 15-этажные дома? На Береговом переулке подали в суд, там повредили интернет-кабель, и неизвестно, когда восстановят связь», — жалуются жители.

Они отмечают, что тяжелая техника ломает люки канализации и разрушает дороги. Открытые люки забиваются песком и мусором с дороги, что создает дополнительные риски.

Жители уже направили коллективную жалобу в муниципальную инспекцию. Представители ведомства пообещали приехать на места, составить протокол и выписать штраф, однако горожане сомневаются, что меры будут достаточными для решения проблемы.

Этим вопросом обещал заняться депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев при условии, что на его имя жители оформят обращение.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.