Агент 024

Бишкекчане жалуются на стройки на узких переулках и порчу дорог

Жители Октябрьского района Бишкека выразили возмущение действиями стройкомпаний, которые возводят многоэтажные дома на узких переулках. По их словам, такие проекты создают опасность для жителей и разрушают инфраструктуру.

«Разве на узких переулках можно строить 15-этажные дома? На Береговом переулке подали в суд, там повредили интернет-кабель, и неизвестно, когда восстановят связь», — жалуются жители.

Они отмечают, что тяжелая техника ломает люки канализации и разрушает дороги. Открытые люки забиваются песком и мусором с дороги, что создает дополнительные риски.

Наиболее проблемными участками жители называют переулки Кокандский, Береговой, Чернышевский, Кошевой и Гранитный, там сейчас строят многоэтажные здания Люди опасаются, что со временем строительные компании полностью разорвут кварталы, если не будет принят контроль со стороны властей.

Жители уже направили коллективную жалобу в муниципальную инспекцию. Представители ведомства пообещали приехать на места, составить протокол и выписать штраф, однако горожане сомневаются, что меры будут достаточными для решения проблемы.

Этим вопросом обещал заняться депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев при условии, что на его имя жители оформят обращение.

