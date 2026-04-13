Общество

В Нарынском районе построят муниципальный логистический центр

При поддержке президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Нарынском районе начинается строительство нового муниципального логистического центра. Об этом сообщают в полпредстве президента КР в Нарынской области.

По его данным, он будет предназначен для хранения, транспортировки и сортировки продукции сельхозпроизводителей области: овощей и фруктов, мяса, картофеля и других товаров.

Новая инфраструктура создаст удобные условия, поможет лучше сохранять качество продукции и обеспечит ее бесперебойную поставку на рынок. Также логистический центр будет способствовать развитию экономики региона и повышению эффективности сельскохозяйственной отрасли.
