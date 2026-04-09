В селе Кум айыльного аймака Уч-Коргон Аксыйского района Джалал-Абадской области продолжаются поиски тела мальчика, упавшего в реку Нарын. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня задействованы 12 спасателей и 1 лодка из пожарно-спасательной части № 30 Аксыйского района, 5 спасателей (водолазов) и 1 лодка из республиканского отдельного спасательного отряда МЧС, 3 сотрудника МВД, 10 человек из Пограничной службы и 10 местных жителей. Всего привлечены 40 человек и 2 лодки.

Напомним, что поисковые работы непрерывно ведутся с момента поступления информации о том, что 5 апреля К.И., 2018 года рождения, упал в реку Нарын.