12:19
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Власть

Переговоры Баку и Еревана: Азербайджан и Армения прекращают боевые действия

Армения и Азербайджан договорились о прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Церемония состоялась 8 августа в Белом доме.

«Это долгий срок — 35 лет они воевали, а теперь они друзья. И они будут друзьями надолго», — отметил Трамп, добавив, что для него «большая честь приветствовать всех в Белом доме на этом историческом мирном саммите между Арменией и Азербайджаном».

По словам президента США, Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговые, туристические и дипломатические отношения и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели несколько двусторонних встреч, а также совместную трехстороннюю, по итогам которых они подписали несколько ключевых документов для Азербайджана и Армении.

Баку и Ереван договорились возобновить дипломатические отношения.

Лидеры трех стран также приняли декларацию о мирном урегулировании. Азербайджан и Армения обязались отказаться от боевых действий, уважать суверенитет и целостность друг друга в рамках движения к миру.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339016/
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
СМИ Польши узнали условия США по Украине, переданные Кремлю
Азербайджанское издание назвало Калининград Кенигсбергом
Почему для Центральной Азии важен прецедент «Баку vs Москва»
Трансбалканский коридор. Украина впервые получила газ из Азербайджана
Азербайджанский футболист Эльмир Тагиев решил продолжить карьеру в Кыргызстане
Азербайджан ждет от РФ, что она возьмет на себя ответственность за крушение AZAL
В больнице от Азербайджана планируют развивать малоинвазивную хирургию
В Кремле впервые прокомментировали охлаждение отношений России и Азербайджана
Азербайджан решил подать иск против России из-за крушения самолета AZAL
Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества
Популярные новости
Президента Кыргызстана выдвинули на&nbsp;премию мира Льва Толстого Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
В&nbsp;Кыргызстане введены штрафы за&nbsp;цифровые правонарушения&nbsp;&mdash; до&nbsp;65&nbsp;тысяч сомов В Кыргызстане введены штрафы за цифровые правонарушения — до 65 тысяч сомов
В&nbsp;Аламединском районе намерены снести 214&nbsp;домов, построенных на&nbsp;пастбищах В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах
Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo; Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
9 августа, суббота
12:18
В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
12:11
Первая женщина из Кыргызстана получила титул «Снежный барс» в альпинизме
12:09
Президент призвал кыргызстанцев бережнее относиться к пастбищам
12:00
«Чужой» несет ужас на Землю, триллер и драмы. Что смотреть на следующей неделе
11:42
В Оше Центр реабилитации детей с инвалидностью отремонтирован спустя 50 лет