Переговоры Баку и Еревана: Азербайджан и Армения прекращают боевые действия

Армения и Азербайджан договорились о прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Церемония состоялась 8 августа в Белом доме.

«Это долгий срок — 35 лет они воевали, а теперь они друзья. И они будут друзьями надолго», — отметил Трамп, добавив, что для него «большая честь приветствовать всех в Белом доме на этом историческом мирном саммите между Арменией и Азербайджаном».

По словам президента США, Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговые, туристические и дипломатические отношения и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели несколько двусторонних встреч, а также совместную трехстороннюю, по итогам которых они подписали несколько ключевых документов для Азербайджана и Армении.

Баку и Ереван договорились возобновить дипломатические отношения.

Лидеры трех стран также приняли декларацию о мирном урегулировании. Азербайджан и Армения обязались отказаться от боевых действий, уважать суверенитет и целостность друг друга в рамках движения к миру.