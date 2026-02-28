Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу

Российские пограничники выведены с контрольно-пропускного пункта «Ахурик» на армяно-турецкой государственной границе. Теперь контроль осуществляется пограничниками Службы национальной безопасности Армении. Ранее этот участок находился в ведении Пограничного управления ФСБ РФ в Армении.

«С 1 марта прошлого года обслуживание на пункте пропуска «Маргара» на армяно-турецкой государственной границе осуществляется исключительно военнослужащими Пограничных войск Службы национальной безопасности Республики Армения. С начала 2026-го обслуживание на пункте пропуска «Ахурик» на армяно-турецкой государственной границе также осуществляется только этими военнослужащими», — говорится в отчете о реализации программы правительства Армении на 2025 год.

При этом подчеркивается, что в настоящее время ни один действующий пункт пропуска на государственной границе Армении не находится вне полного контроля Службы национальной безопасности республики.