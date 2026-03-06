Атака на Иран. Азербайджан принял решение вывезти своих дипломатов

Азербайджан эвакуирует своих дипломатов из Ирана. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов.

Он отметил, что дал указания об эвакуации посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе.

Накануне на территории страны упали два иранских дрона: один — на территории аэропорта Нахичевани, другой — рядом со школой в селе Шекерабад. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения. Посол Ирана был вызван в МИД Азербайджана.

Воздушное пространство на юге страны было закрыто, а президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку иранских дронов терактом.

Тегеран утверждает, что атака БПЛА в Нахичевани — провокация со стороны Израиля.