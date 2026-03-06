11:10
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Иран атаковал Азербайджан дронами. Президент Казахстана осудил акт против Баку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку Азербайджана иранскими беспилотниками. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров.

СМИ
Фото СМИ. Один из иранских беспилотников взорвался около аэропорта Нахичеваня

«В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в Нахичеване Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию. Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, глава государства выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.

Напомним, накануне Иран атаковал Азербайджан дронами класса «Араш». Один из беспилотников взорвался около учреждения в селе Шекерабад Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики. В помещениях рухнули стены — предварительно в момент атаки в классах никого не было.

«Араш» — беспилотный дрон-камикадзе тяжелого класса с дальностью полета около 1-2 тысяч километров и боевой частью в 260 килограммов.

В МИД Азербайджана отметили, что страна сохраняет за собой право на ответные меры. Баку выступил с жестким заявлением.

Баку расценивает удар иранских дронов по Нахичеваню как теракт против Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
