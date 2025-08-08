11:15
Власть

Генпрокурор США обещает $50 миллионов за помощь в аресте президента Венесуэлы

США объявили об увеличении награды до $50 миллионов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в своем аккаунте в Х сообщила генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди.

Фото СМИ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Она отметила, что Николас Мадуро использует «зарубежные террористические организации», чтобы в США попадали смертоносные наркотики и «насилие».

«Он один из крупнейших торговцев наркотиками в мире и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы увеличиваем вдвое награду», — пояснила генпрокурор.

Associated Press напоминает, что в 2020 году, то есть в первый срок президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты обвинили главу Венесуэлы в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина. За информацию, которая приведет к правосудию над ним, тогда США предложили $15 миллионов. Затем сумму повысили до $25 миллионов. Стоит напомнить, что столько же Штаты предлагали за поимку лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена после терактов 11 сентября 2001-го.

Николас Мадуро является президентом Венесуэлы с 2013 года. Он сменил на этом посту Уго Чавеса после его смерти.
