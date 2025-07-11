Модернизацию лаборатории по контролю качества продуктов обсудили МЧС и ИБР

Модернизацию лаборатории по контролю качества продовольственных запасов обсудили первый заместитель главы МЧС Кыргызстана Азамат Мамбетов и руководитель регионального хаба Исламского банка развития Али Хан.

Фото пресс-службы МЧС

По данным прессс-службы ведомства, также были обсуждены ключевые направления сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной безопасности и повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Азамат Мамбетов проинформировал о проекте, направленном на усиление потенциала МЧС и Фонда государственных материальных резервов. Он включает в себя строительство современных складов в Бишкеке, Оше, Балыкчи и Баткене, оснащение мельничным комплексом, модернизацию лаборатории по контролю качества продовольственных запасов, а также закупку специализированной автотехники для логистики и доставки гуманитарной помощи. Стороны согласовали приоритеты.

Али Хан выразил готовность Исламского банка развития поддерживать Кыргызстан в реализации ключевых проектов в сфере чрезвычайных ситуаций.