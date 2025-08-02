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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 июля — 1 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Асылбек уулу Бакай возглавил МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура».

Ранее он был начальником МП «Дорожно-транспортная инфраструктура», которое объединили с МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» в новое предприятие.

«Решение о слиянии принято с целью оптимизации управления городской инфраструктурой, повышения эффективности использования муниципального имущества и улучшения качества предоставляемых услуг населению столицы», — отметили в мэрии Бишкека.

Маратбек Турсунов назначен заместителем акима Октябрьского района Бишкека.

Ранее эту должность занимал Тариел Айтиев, который стал акимом Ленинского района.

Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Решение принято Высшим Евразийским экономическим советом.

Данияр Иманалиев окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры и Университет Рицумейкан (Япония).

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С 2004-го по 2021-й занимал ряд должностей в Министерстве экономики и аппарате президента. В 2021 году был первым заместителем министра экономики и финансов. Последние четыре года возглавлял департамент таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.

Генеральным консулом Кыргызстана в Гуанчжоу (КНР) назначен Эрнист Жаманкулов.

Хомени Эргешов освобожден от этой должности. Он проработал на посту с сентября 2021 года.

Талантбек Доолотбаев назначен руководителем Фельдъегерской службы МВД.

Фельдъегерская служба — это специальное подразделение Министерства внутренних дел, обеспечивающее доставку особо важных, секретных и служебных документов между органами государственной власти, силовыми структурами и другими государственными организациями.

Алмазбек Рахманкулов назначен акимом Иссык-Атинского района.

Он сменил Эркеайым Сейтказиеву, которая подала в отставку. Она проработала с марта 2025 года.

Ранее уволились двое ее заместителей — Эсенбол Буйляшев и Айбек Мукамбетов.

Алмазбек Рахманкулов был акимом Лейлекского района Баткенской области. В июне 2024 года избран членом совета директоров ОАО «Кыргызиндустрия».

В мэрии города Узген произошли кадровые изменения.

Заместителем градоначальника стал Айбек Тешебаев, а руководителем аппарата мэрии — Болотбек Шерматов.

«Назначения направлены на улучшение работы аппарата мэрии, повышение его эффективности и качества государственных услуг, предоставляемых гражданам», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

О кадровых перестановках с 21 по 25 июля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338153/
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2 августа, суббота
11:00
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