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Власть

Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев подарил снежных барсов Республике Алтай

Фото из интернета. Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев подарил снежных барсов Республике Алтай

В Горно-Алтайске состоялась торжественная передача трех снежных барсов, подаренных Кыргызстаном в рамках укрепления экологического сотрудничества с Россией.

Глава кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев лично передал редких животных во время рабочего визита в Республику Алтай. В рамках визита он также принял участие в Международной экологической конференции.

«Это не просто символический жест, а реальный вклад в сохранение и устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона. С 2019 года совместно с международными партнерами реализовано более десяти проектов, направленных на охрану биоразнообразия, создание экологических троп и проведение научных экспедиций. В Кыргызстане уже созданы два экологических коридора — «Чаткал» и «Ак Илбирс». В целях сохранения биоразнообразия Центральной Азии мы предлагаем рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров, охватывающих территории соседних стран», — отметил он.

Сообщается, что самцов зовут Батыр и Жаныш, а самку — Умай.

Этот шаг направлен на укрепление двусторонних отношений в области экологии и поддержку биоразнообразия в регионе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337503/
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