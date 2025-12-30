15:25
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

Пойманного снежного барса планируют выпустить в Кеминском заповеднике

Фото Минприроды КР

В Кеминском районе пойманного снежного барса временно оставили в реабилитационном центре для наблюдения за его состоянием. Об этом сообщили на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Мусаев и директор Государственного природного парка «Чон-Кемин» Адильбек Касмалиев.

Читайте по теме
В Чуйской области снежный барс забрался во двор жилого дома

По словам Алмаза Мусаева, сообщение о снежном барсе поступило вечером 29 декабря от жителей села Боролдой Кеминского района. На место выехали сотрудники парка и специалисты реабилитационного центра NABU. Отлов животного продолжался до 5.00 30 декабря.

Первичный осмотр показал, что у барса нет видимых травм, его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако из-за длительного отлова у животного возможен стресс, поэтому решили временно оставить его в реабилитационном центре Кеминского района для наблюдения.

По словам замминистра, в ближайшее время специалисты проведут детальное обследование.

Если состояние позволит, барса планируют выпустить в дикую природу — предположительно в Кеминский заповедник.

Рассматриваются варианты дальнейшего содержания в других охраняемых зонах или в Каракольском зоопарке, в случае неспособности барса адаптироваться в природе. Пол, возраст и вес животного пока не определены.

Алмаз Мусаев отметил, что снежный барс не представляет опасности для людей и, как правило, избегает контакта с человеком, передвигаясь в основном в ночное время. Радиус его миграции может достигать 50–100 километров при наличии кормовой базы.

Директор Государственного природного парка «Чон-Кемин» Адильбек Касмалиев подчеркнул, что специалисты его центра сделают все необходимое, чтобы снежный барс как можно скорее вернулся в естественное место обитания.

«Обычно мы доставляем диких животных в реабилитационный центр, чтобы полечить их и определить, смогут ли они вернуться в дикую природу. Если нет, их оставляют в центре. За этим снежным барсом также будут внимательно наблюдать», — добавил Адильбек Касмалиев.

По данным Минприроды, в 2024–2025 годах численность снежных барсов в Кыргызстане оценивают в 500–511 особей, что свидетельствует о росте популяции благодаря мерам по охране и борьбе с браконьерством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356682/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области снежный барс забрался во двор жилого дома
Как один дизайнер разработал новый национальный символ Кыргызстана
Кампания Кыргызстана в поддержку снежного барса охватила 100 миллионов человек
Барса утвердили как символ Кыргызстана и ввели правила применения
В администрации президента прошла акция «23 минуты в поддержку снежного барса»
Кыргызстан презентовал обновленную стратегию по сохранению снежного барса
Угроза исчезновения: таяние ледников губит снежного барса, заявили на форуме
Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса
Кыргызстан запускает глобальную кампанию #23for23 в честь Дня снежного барса
Символ силы и свободы: на перевале Тоо-Ашуу засиял снежный барс
Популярные новости
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
Старый автопарк усиливает смог в&nbsp;Кыргызстане. Что придумали чиновники Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники
Бизнес
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
30 декабря, вторник
15:21
Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в колонии села Степного Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в ко...
15:19
США впервые нанесли удар по наземному объекту в Венесуэле
15:14
Пойманного снежного барса планируют выпустить в Кеминском заповеднике
15:13
Пообещал машину и исчез с деньгами: в Бишкеке задержали мошенника
15:00
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств