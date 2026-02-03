10:38
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Конкурсы скульптур и национальные игры: как прошел фестиваль снежного барса

Фото администрации президента. Фестиваль снежного барса

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области прошел фестиваль «Защита снежного барса — 2026». Об этом сообщила администрация президента Кыргызстана.

Читайте по теме
В Иссык-Кульской области открыли уникальный 180-тонный камень для туристов

По ее данным, важным событием праздника стало официальное открытие нового моста и смотровой площадки рядом с камнем (нефритоид). Эти объекты пополнили список достопримечательностей района, который активно развивается как перспективное туристическое направление.

Специальный представитель главы государства по горной повестке Динара Кемелова напомнила, что снежный барс признан национальным символом страны. Защита хищника ведется на системном уровне в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов (2023-2027 годы). Эта программа предусматривает:

  • сохранение уникальных высокогорных экосистем;

  • улучшение качества жизни местных сообществ;

  • развитие ответственного экологического туризма.

администрации президента
Фото администрации президента. Фестиваль снежного барса
Фестиваль объединил свыше 2 тысяч участников, среди которых присутствовали иностранные гости, ремесленники, представители министерств и бизнес-структур. Праздничная программа включала:

  • конкурс ледяных и снежных скульптур барса;

  • выставку работ школьников и воспитателей района;

  • национальные игры, катание на лошадях и санках;

  • дегустацию традиционных блюд и показ национальной одежды.

администрации президента
Фото администрации президента. Фестиваль снежного барса
Мероприятие продемонстрировало единство жителей в вопросах сохранения природно-культурного наследия и устойчивого развития горных территорий Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360312/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Кадры дикой природы: в «Хан-Тенири» заметили снежного барса и рысь
В природном парке «Чон-Кемин» снежного барса выпустили обратно в дикую природу
Пойманного снежного барса планируют выпустить в Кеминском заповеднике
В Чуйской области снежный барс забрался во двор жилого дома
Кому гран-при? Названы итоги фестиваля документальных фильмов о правах человека
«Оперный голос вселенной»: Бишкек объединил память о Булате Минжилкиеве
В Бишкеке состоялся театральный фестиваль для школьников
В Бишкеке открылся II городской тур фестиваля среди людей с инвалидностью
Кыргызский фильм получил награду за лучшую операторскую работу в России
Госсекретарь КР примет участие в первом фестивале «Народы России и СНГ»
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
10:32
Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки в местные бюджеты Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки...
10:27
Мэрия Бишкека выставила на аукцион 77 единиц транспорта
10:24
В КР закрывают шесть исправительных учреждений: утверждено решение о ликвидации
10:20
В КР перераспределили функции цифровых сервисов: «Кызмат» станет оператором
10:16
Для подготовки медиков допускают частные вузы: внесены изменения в указ