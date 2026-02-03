Конкурсы скульптур и национальные игры: как прошел фестиваль снежного барса

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области прошел фестиваль «Защита снежного барса — 2026». Об этом сообщила администрация президента Кыргызстана.

Читайте по теме В Иссык-Кульской области открыли уникальный 180-тонный камень для туристов

По ее данным, важным событием праздника стало официальное открытие нового моста и смотровой площадки рядом с камнем (нефритоид). Эти объекты пополнили список достопримечательностей района, который активно развивается как перспективное туристическое направление.

Специальный представитель главы государства по горной повестке Динара Кемелова напомнила, что снежный барс признан национальным символом страны. Защита хищника ведется на системном уровне в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов (2023-2027 годы). Эта программа предусматривает:

сохранение уникальных высокогорных экосистем;

улучшение качества жизни местных сообществ;

развитие ответственного экологического туризма.

Фото администрации президента. Фестиваль снежного барса

конкурс ледяных и снежных скульптур барса;

выставку работ школьников и воспитателей района;

национальные игры, катание на лошадях и санках;

дегустацию традиционных блюд и показ национальной одежды.