Алтайские мусульмане просят помощи кыргызских богословов в обучении молодежи

Муфтий мусульман Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров принял муфтия Республики Алтай Жанболата ажы Охтаубаева. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.
Стороны обсудили положение мусульман в Алтае и отметили рост интереса к исламу в регионе. Муфтий Республики Алтай выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Духовным управлением мусульман Кыргызстана, подчеркнув важность обмена опытом и совместных просветительских инициатив.
Отдельное внимание было уделено предстоящему священному месяцу Рамазан (Орозо айы). Алтайская сторона обратилась с просьбой направить из Кыргызстана трех кариев для проведения хатма во время таравих-намазов, а также поддержать обучение молодых алтайских мусульман в религиозных учебных заведениях КР.
В свою очередь муфтий Кыргызстана отметил позитивную динамику развития религиозной сферы в Республике Алтай, выразил готовность к расширению взаимодействия и подтвердил открытость к совместной работе в сфере образования, подготовки кадров и обмена знаниями.
Справка
Карий — чтец Корана, обладающий знанием текста и навыками его правильного чтения (с соблюдением таджвида).
Хатм — полное прочтение Корана от начала до конца.
В месяц Рамазан хатм обычно совершается во время таравих-намазов, когда каждый вечер читается часть Корана, и за весь месяц Коран прочитывается полностью.