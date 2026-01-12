Алтайские мусульмане просят помощи кыргызских богословов в обучении молодежи

Муфтий мусульман Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров принял муфтия Республики Алтай Жанболата ажы Охтаубаева. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

Стороны обсудили положение мусульман в Алтае и отметили рост интереса к исламу в регионе. Муфтий Республики Алтай выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Духовным управлением мусульман Кыргызстана, подчеркнув важность обмена опытом и совместных просветительских инициатив.

Отдельное внимание было уделено предстоящему священному месяцу Рамазан (Орозо айы). Алтайская сторона обратилась с просьбой направить из Кыргызстана трех кариев для проведения хатма во время таравих-намазов, а также поддержать обучение молодых алтайских мусульман в религиозных учебных заведениях КР.

В свою очередь муфтий Кыргызстана отметил позитивную динамику развития религиозной сферы в Республике Алтай, выразил готовность к расширению взаимодействия и подтвердил открытость к совместной работе в сфере образования, подготовки кадров и обмена знаниями.