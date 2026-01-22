16:28
Общество

Кадры дикой природы: в «Хан-Тенири» заметили снежного барса и рысь

Новые кадры дикой природы из Государственного природного парка «Хан-Тенири» представило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Оборудование, которое специалисты установили в мае 2025 года и сняли в декабре, зафиксировало фото редких обитателей высокогорья. В объектив попали снежный барс и рысь, стая волков, лиса и горные козлы.

Такие снимки служат ценным инструментом для мониторинга популяции и охраны экосистемы.

Парк «Хан-Тенири» находится в восточной части Иссык-Кульской области, на стыке хребтов Кунгей и Тескей Ала-Тоо. Его территория охватывает четыре участка: Адыр-Тор, Сары-Джаз, Энильчек и Кайынды.

Министерство подчеркивает, что сохранение редких видов животных остается приоритетной задачей ведомства. Использование фотоловушек признали одним из самых эффективных методов охраны фауны республики.
