В Чуйской области снежный барс забрался во двор жилого дома

В Чуйской области снежный барс обнаружен на территории жилого дома в селе Боролдой. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, хищник забрался во двор дома и некоторое время сидел на дереве. Информация о происшествии передана в экстренные службы.

На место оперативно прибыли сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и милиции. В результате совместных действий снежный барс пойман на месте.

Как отмечается, в ходе операции никто не пострадал. Дальнейшую судьбу животного будут решать специалисты с учетом требований безопасности и охраны редких видов.

Снежный барс занесен в Красную книгу и находится под особой защитой государства. Правоохранительные органы и спасатели призывают граждан незамедлительно сообщать в экстренные службы при появлении диких животных в населенных пунктах.