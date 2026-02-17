15:33
Общество

Богословы из Кыргызстана направились на Алтай с просветительской миссией

Муфтий мусульман Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров 14 февраля проводил и благословил трех кыргызстанских богословов Абдималика Ускенбаева, Нурлана Мухаммада и Мухаммада Мирбекова, направившихся в Республику Алтай, входящую в состав Российской Федерации. 

«Мы отправляем вас с очень большой ответственностью. Если когда-то наши предки пришли с Алтая и приняли ислам, то теперь вы отправляетесь туда, чтобы показать истинность, красоту и чистоту религии. Это историческая миссия. Поэтому будьте крайне ответственны и продемонстрируйте подлинные ценности ислама. Передайте теплый привет мусульманам Алтая от мусульман Ала-Тоо», — сказал муфтий, пожелав им счастливого пути.

По словам руководителя сектора международных связей и протокола ДУМК Белека ажы Жапаракуна, на Алтае богословы будут проводить хатм во время таравих-намазов в месяц Рамазан, а также организуют для детей уроки чтения Корана (алфавит Корана) и нравственности.

Алтайские мусульмане просят помощи кыргызских богословов в обучении молодежи

Отметим, что Абдулазиз кары Закиров принял муфтия Республики Алтай Жанболата ажы Охтаубаева. Стороны договорились о совместной работе в сферах двустороннего сотрудничества, образования, подготовки кадров и обмена опытом.

На встрече Жанболат ажы Охтаубаев обратился к муфтияту КР с просьбой направить на Алтай богословов для хатма во время таравих-намазов.
