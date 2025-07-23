Третий раунд переговоров России и Украины пройдет сегодня в Стамбуле. По данным турецких СМИ, встреча делегаций двух стран состоится в 19.00 по местному времени.

Состав российской переговорной группы сформирован, он состоит из четырех основных членов делегации и четырех экспертов. Однако имен в Кремле пока не озвучили. Напомним, первые два раунда переговоров Москвы и Киева были представлены помощником президента России Владимиром Мединским и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

Владимир Зеленский озвучил состав делегации, которую он отправил в Турцию. Ранее он сообщал, что, как и во время первых двух раундов переговоров, делегацию будет возглавлять Рустем Умеров, покинувший пост главы Минобороны и возглавивший Совет национальной безопасности Украины.

В состав украинской делегации войдут 14 человек, в том числе советник главы офиса президента Александр Бевз, замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, замначальника штаба ВМС ВСУ Александр Дьяков, зампред СБУ Александр Поклад и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил новому главе СНБО Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией.

16 июля стало известно, что Россия призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров состоялся. Об этом информировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что возобновлены поставки оружия Киеву. Он также заявил, что переговоров с Россией пока не планируется.

Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Турции 2 июня.