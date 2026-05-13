11:10
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Общество

Строить высотки в Бишкеке разрешат не везде. Разбор Генплана с адвокатом

В столице утвердили новый Генеральный план развития до 2050 года, который вводит ограничения на высотное строительство, усиливает контроль за застройкой возле рек и обязывает сохранять озеленение. Как пояснила адвокат Фатима Якупбаева, теперь право собственности на участок не гарантирует возможность построить на нем любой объект.

Она добавила, что Генплан меняет правила для собственников земельных участков, девелоперов и бизнеса.

По словам юриста, одним из ключевых направлений станет развитие так называемого водно-зеленого каркаса города. Реки Ала-Арча, Аламедин и система БЧК рассматриваются как единое экологическое пространство. Власти планируют расчистку русел, реконструкцию берегов, создание набережных, прогулочных зон и парков.

При этом Генплан предусматривает постепенную ликвидацию отдельных предприятий, расположенных вдоль рек и каналов. Эти территории должны перейти в общественное и рекреационное использование.

Также усиливается контроль за водоохранными и прибрежными зонами, сбросом сточных вод и использованием земель возле водных объектов.

Для строительной сферы вводится новое зонирование по этажности:

  • малоэтажная застройка — до 4 этажей;
  • среднеэтажная — от 5 до 8 этажей;
  • многоэтажная — от 9 до 14 этажей;
  • высотная — свыше 14 этажей.

из интернета
Фото из интернета
Строительство высотных объектов разрешат только в отдельных районах — на территории старого ипподрома, в будущем деловом центре «Бишкек-сити» и некоторых частях Октябрьского района.

В пригородах Бишкека — Сокулукском, Аламединском и Иссык-Атинском районах — высотное строительство фактически исключается.

Рассмотрев Генплан, Фатима Якупбаева добавила, что многие проекты теперь потребуют обязательного согласования с архитектурой столицы.

Отдельный блок Генплана посвящен озеленению. Для образовательных, медицинских и научных учреждений устанавливается требование, где не менее 40 процентов территории участка должно оставаться озелененным.

Также, по словам адвоката, власти намерены усилить контроль за плотностью застройки, нагрузкой на инженерные сети, обеспеченностью парковками и соблюдением историко-охранных норм в центре города.

Еще одним нововведением станет создание градостроительного кадастра, через который планируется постоянный мониторинг строительной деятельности.

Также Генплан закрепляет концепцию «15-минутного города», при которой школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты должны находиться в шаговой доступности для жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373547/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Ливневые дожди. Бишкек продолжает тонуть
На территории старого Ошского рынка в Бишкеке хотят создать общественную зону
У памятника Бишкеку баатыру треснул меч, жители просят срочно его заменить
Купаться в городских фонтанах нельзя — в мэрии Бишкека напомнили о причинах
В Бишкеке снова сломали фигуры больших шахмат на бульваре Эркиндик
Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
В городе Ош сотни жителей оказались в зоне запрета на строительство
Трамваи и парковки во дворах: как мэрия Бишкека планирует бороться с пробками
На майские праздники в Бишкеке количество автобусных рейсов увеличат в два раза
Новый генплан города Ош планируют утвердить до конца года
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
13 мая, среда
11:02
В ЖК хотят ужесточить ответственность лабораторий, работающих недобросовестно В ЖК хотят ужесточить ответственность лабораторий, рабо...
11:01
Курсы валют в банках Кыргызстана на 13 мая: евро дешевеет, рубль — дорожает
10:58
В ЖК возмущены высокой стоимостью справок в ЦОН
10:54
Адылбек Касымалиев провел первое заседание обновленного исполкома КФС
10:50
Назван регион Кыргызстана, где наиболее популярно страхование жилья