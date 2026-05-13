Строить высотки в Бишкеке разрешат не везде. Разбор Генплана с адвокатом

В столице утвердили новый Генеральный план развития до 2050 года, который вводит ограничения на высотное строительство, усиливает контроль за застройкой возле рек и обязывает сохранять озеленение. Как пояснила адвокат Фатима Якупбаева, теперь право собственности на участок не гарантирует возможность построить на нем любой объект.

Она добавила, что Генплан меняет правила для собственников земельных участков, девелоперов и бизнеса.

По словам юриста, одним из ключевых направлений станет развитие так называемого водно-зеленого каркаса города. Реки Ала-Арча, Аламедин и система БЧК рассматриваются как единое экологическое пространство. Власти планируют расчистку русел, реконструкцию берегов, создание набережных, прогулочных зон и парков.

При этом Генплан предусматривает постепенную ликвидацию отдельных предприятий, расположенных вдоль рек и каналов. Эти территории должны перейти в общественное и рекреационное использование.

Также усиливается контроль за водоохранными и прибрежными зонами, сбросом сточных вод и использованием земель возле водных объектов.

Для строительной сферы вводится новое зонирование по этажности:

малоэтажная застройка — до 4 этажей;

среднеэтажная — от 5 до 8 этажей;

многоэтажная — от 9 до 14 этажей;

высотная — свыше 14 этажей.

В пригородах Бишкека — Сокулукском, Аламединском и Иссык-Атинском районах — высотное строительство фактически исключается.

Рассмотрев Генплан, Фатима Якупбаева добавила, что многие проекты теперь потребуют обязательного согласования с архитектурой столицы.

Отдельный блок Генплана посвящен озеленению. Для образовательных, медицинских и научных учреждений устанавливается требование, где не менее 40 процентов территории участка должно оставаться озелененным.

Также, по словам адвоката, власти намерены усилить контроль за плотностью застройки, нагрузкой на инженерные сети, обеспеченностью парковками и соблюдением историко-охранных норм в центре города.

Еще одним нововведением станет создание градостроительного кадастра, через который планируется постоянный мониторинг строительной деятельности.

Также Генплан закрепляет концепцию «15-минутного города», при которой школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты должны находиться в шаговой доступности для жителей.