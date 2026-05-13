Сели в Баткене и Джалал-Абаде: кабмин поручил срочно устранить их последствия

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев провел рабочее совещание в Ситуационном центре администрации президента в рамках медиапроекта «Открытый кабинет: зона ответственности».

Во время заседания проанализировали макроэкономические показатели и социально-экономическую ситуацию в регионах страны, исполнение бюджета и реализацию проектов по 113 промышленным объектам.

Особое внимание уделили последствиям селевых потоков в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

Адылбек Касымалиев поручил профильным органам оперативно оценить масштаб ущерба, восстановить поврежденную инфраструктуру и провести точный расчет убытков.

Кроме того, глава кабмина поставил ряд задач по усилению контроля за государственными программами и повышению эффективности работы Ситуационного центра.