Общество

На встрече с мэром Бишкека обсудили судьбу школы-интерната для незрячих детей

Во время встречи мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями горожанка подняла вопрос о судьбе специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих, располагающейся по адресу Кулатова, 37/2. По ее словам, родители и сотрудники учреждения с декабря пытаются добиться сохранения школы на нынешнем месте, так как рассматривается вариант ее переноса в село Таш-Добо (Воронцовку).

Жительница попросила не переводить школу и в случае строительства нового здания возвести его на той же территории, которое удобно как ученикам, так и преподавателям.

Она отметила, что в школе учатся и живут дети из всех областей Кыргызстана.

Женщина сообщила о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе проверки комиссии Министерства просвещения. По ее словам, речь о проблемах с питанием детей, использовании просроченных продуктов, нарушениях в документации, тарификации учителей и возможных коррупционных фактах.

Она заявила, что комиссия рекомендовала уволить директора по статье, но руководство якобы пытаются освободить от должности без соответствующей формулировки.

Она также поблагодарила власти за запуск автобуса № 195 рядом со школой и попросила установить дополнительную остановку на улице Панфилова для удобства и безопасности детей.

Градоначальник отметил, что вопрос школы-интерната находится в ведении Министерства просвещения и рассматривается на республиканском уровне. При этом городские службы пообещали направить предложения и рассмотреть вопрос установки остановки совместно с профильной комиссией.

По остановке мэр поручил рассмотреть вопрос.

Вместе с комиссией нужно выехать на место, принять решения и, если позволяют условия и расстояние, рассмотреть возможность размещения остановки.

Айбек Джунушалиев

Напомним, родители учащихся не раз выступали против переноса школы из Бишкека в Таш-Добо. Создали петицию. По мнению ее авторов, перенос школы в столь отдаленный район существенно усложнит доступ детям к образовательному учреждению.

Школу построили в 1939 году, в настоящее время в ней обучается 220 учащихся из всех регионов республики. В школу принимают детей в возрасте 6-7 лет, они учатся там с 1-го по 11-й классы.

Образовательный процесс организован с учетом особенностей зрительных нарушений и осуществляется по общеобразовательным и вспомогательным программам с использованием шрифта Брайля.
