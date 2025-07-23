11:37
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Власть

Будет как в Америке? Мэр Оша остался недоволен ремонтом на месте старого рынка

Во время утреннего рейда мэр Оша Женишбек Токторбаев посетил территорию, где ранее располагался старый рынок. Градоначальник ознакомился с тем, как ведутся восстановительные и строительные работы после сноса торговых павильонов.

Мэр остался недоволен темпами работ и состоянием объекта. Он публично обратился к представителям подрядных организаций и владельцам зданий, отметив затягивание процесса.

«Ты и твой шеф говорили: «Будет как в Америке». А по факту — ничего не поменялось. Если ему [владельцу здания] объект не нужен, скажи — мы заберем. Или пусть делает быстрее», — заявил мэр.

Он также поручил управлению архитектуры и градостроительства Оша ускорить работу по обновлению фасада одного из старых зданий на территории бывшего рынка.

Напомним, ранее власти города приняли решение снести стихийные постройки старого базара с целью благоустройства центра и улучшения условий для торговли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337201/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше еще три рынка перенесут на новый муниципальный базар
Коррупционную схему выявили при реконструкции центральной площади Оша
На Ошском рынке произошла драка. Четверо задержаны
Проливные дожди затопили новый муниципальный рынок Оша. Торговцы возмущены
Мэр Оша выехал к пострадавшим от ливня и дал срочные поручения
Государству возвращен торговый рынок «Кербен Базар» в Таласе
Мэр Бишкека вновь проинспектировал рынок «Мадина»: бардак не убрали
По примеру Бишкека: в городе Ош создали муниципальную инспекцию
У мэра Оша теперь есть не только рыбацкая шляпа, но и шорты
Центральный рынок города Ош переезжает в другое место
Популярные новости
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в&nbsp;КР Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и&nbsp;поручил построить детский сад Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность
Критика и&nbsp;оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас&nbsp;&mdash; мэрия Бишкека Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
&laquo;Специальное предложение&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; свобода быть на&nbsp;связи всегда и&nbsp;везде «Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
23 июля, среда
11:31
МИД России: Кыргызстан стал лидером в СНГ по росту ВВП МИД России: Кыргызстан стал лидером в СНГ по росту ВВП
11:26
Будет как в Америке? Мэр Оша остался недоволен ремонтом на месте старого рынка
11:25
Глава кабмина совершит рабочий визит в Республику Алтай
11:24
Камчыбек Ташиев о том, как решить проблему нехватки медиков в регионах
11:17
Запущен телефон доверия для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации