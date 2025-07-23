Будет как в Америке? Мэр Оша остался недоволен ремонтом на месте старого рынка

Во время утреннего рейда мэр Оша Женишбек Токторбаев посетил территорию, где ранее располагался старый рынок. Градоначальник ознакомился с тем, как ведутся восстановительные и строительные работы после сноса торговых павильонов.

Мэр остался недоволен темпами работ и состоянием объекта. Он публично обратился к представителям подрядных организаций и владельцам зданий, отметив затягивание процесса.

«Ты и твой шеф говорили: «Будет как в Америке». А по факту — ничего не поменялось. Если ему [владельцу здания] объект не нужен, скажи — мы заберем. Или пусть делает быстрее», — заявил мэр.

Он также поручил управлению архитектуры и градостроительства Оша ускорить работу по обновлению фасада одного из старых зданий на территории бывшего рынка.

Напомним, ранее власти города приняли решение снести стихийные постройки старого базара с целью благоустройства центра и улучшения условий для торговли.