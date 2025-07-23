10:01
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Власть

Привлекать на работы местных строителей при возведении жилья просит глава ГКНБ

Глава ГКНБ ознакомился с ходом строительства ипотечных домов в городах Базар-Коргон и Ноокен Джалал- Абадской области.

Камчыбек Ташиев дал указание нанимать на строительные работы местных жителей.

«Мы должны обеспечить работой кыргызских мигрантов, возвращающихся домой. Поэтому на строительные работы надо привлекать местных жителей. А берут на работу иностранцев, мотивируя это их большей скоростью и более низкой оплатой. Так делать не нужно. Лучше пусть работают наши граждане — даже если медленнее и дороже», — заявил он, обращаясь к подрядчикам.

Кроме того, Камчыбек Ташиев поручил правоохранительным органам проводить проверки строительных объектов на предмет незаконного пребывания иностранных рабочих.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337162/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад
Далеко от дома, но с поддержкой. Как государство помогает мигрантам
Граждане Кыргызстана в России не могут легализоваться из-за очередей в центрах
Дайырбек Орунбеков: Реформы в Кыргызстане заметны уже и за пределами страны
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации
Камчыбек Ташиев нагрянул с проверкой: задержаны чиновники и строители парка
В Кок-Жангаке пострадавшие от пожара семьи получили ключи от новых домов
Некоторых мигрантов освободят от экзаменов — в РФ принят соответствующий закон
В школах РФ при приеме введут проверку знания русского у детей мигрантов
В школах Германии могут ввести квоты для мигрантов
Популярные новости
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в&nbsp;КР Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и&nbsp;поручил построить детский сад Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность
Критика и&nbsp;оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас&nbsp;&mdash; мэрия Бишкека Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
&laquo;Специальное предложение&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; свобода быть на&nbsp;связи всегда и&nbsp;везде «Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
23 июля, среда
09:59
На Северной объездной дороге Бишкека построят четыре двухуровневые развязки На Северной объездной дороге Бишкека построят четыре дв...
09:54
В Кызыл-Кие задержан старший инспектор налоговой службы за взятку
09:46
Казахстан, Россия и Кыргызстан нарастили обмен данными по грузоперевозкам
09:37
Администрациям рынков разъяснили изменения в налогообложении
09:33
Сом подешевел к евро, рублю и юаню. Курс валют на 23 июля