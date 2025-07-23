Привлекать на работы местных строителей при возведении жилья просит глава ГКНБ

Глава ГКНБ ознакомился с ходом строительства ипотечных домов в городах Базар-Коргон и Ноокен Джалал- Абадской области.

Камчыбек Ташиев дал указание нанимать на строительные работы местных жителей.

«Мы должны обеспечить работой кыргызских мигрантов, возвращающихся домой. Поэтому на строительные работы надо привлекать местных жителей. А берут на работу иностранцев, мотивируя это их большей скоростью и более низкой оплатой. Так делать не нужно. Лучше пусть работают наши граждане — даже если медленнее и дороже», — заявил он, обращаясь к подрядчикам.

Кроме того, Камчыбек Ташиев поручил правоохранительным органам проводить проверки строительных объектов на предмет незаконного пребывания иностранных рабочих.