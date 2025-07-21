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Власть

Кыргызстан и Монголия выходят на уровень всеобъемлющего партнерства

Фото администрации президента КР. Заявление Садыра Жапарова по итогам встречи с президентом Монголии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступил с заявлением для СМИ по итогам переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который находится в Кыргызстане с первым государственным визитом. Он назван «важным событием в истории отношений», свидетельствующим о стремлении к укреплению дружественных связей между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров президенты обсудили широкий круг вопросов политического, экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного характера.

Итоги и достигнутые договоренности

Одним из главных итогов встречи стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего партнерства между Кыргызстаном и Монголией. По словам Садыра Жапарова, это переводит сотрудничество, основанное на крепкой дружбе, на качественно новый уровень.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Заявление Садыра Жапарова по итогам встречи с президентом Монголии
Среди важных договоренностей он отметил:

  • Укрепление политического диалога. Подчеркнута важность регулярных контактов на высоком и высшем уровнях, расширение межпарламентского и межведомственного взаимодействия.
  • Экономическое сотрудничество. Достигнуто взаимопонимание по активизации экономических контактов, наращиванию товарооборота и созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. В рамках визита пройдет кыргызско-монгольский бизнес-форум для достижения конкретных результатов.
  • Транспорт и логистика. Обсуждены вопросы расширения региональной транспортной взаимосвязанности и перспективы логистического взаимодействия, включая использование транспортных коридоров. Отмечена важность создания новых конкурентоспособных международных маршрутов.
  • Горнорудная отрасль. Выражен взаимный интерес к развитию сотрудничества в горнорудной отрасли, включая обмен опытом.
  • Культурно-гуманитарная сфера. Расширение сотрудничества в области образования, науки и туризма. Активизация академических и научных обменов, реализация совместных образовательных программ, укрепление связей между университетами, культурными и исследовательскими учреждениями. Договорились о поддержке проектов по сохранению историко-культурного наследия и продвижению общих духовных ценностей.

Взаимодействие на международной арене

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Заявление Садыра Жапарова по итогам встречи с президентом Монголии
Президенты обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, отметив схожесть позиций по многим пунктам глобальной и региональной повестки дня.

Кыргызстан подтвердил готовность поддерживать экономическую интеграцию Монголии с Евразийским экономическим союзом. Подписанное в июне 2025 года торговое соглашение между Монголией и ЕАЭС расценивается как важный инструмент, открывающий новые возможности для экономического взаимодействия.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов, направленных на укрепление правовой базы сотрудничества и реализацию проектов во всех сферах взаимного интереса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336977/
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