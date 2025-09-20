17:21
Признавать водительские права в своих странах будут Кыргызстан и Монголия

Признавать водительские права друг друга в своих странах будут Кыргызстан и Монголия. Кабинет министров КР утвердил соглашение с правительством Монголии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Согласно документу, ответственным за реализацию соглашения назначено Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава. МИД должен уведомить монгольскую сторону о выполнении необходимых внутренних процедур для вступления соглашения в силу.

Договоренности властей позволят гражданам двух стран пользоваться национальными водительскими удостоверениями на территории Кыргызстана и Монголии без прохождения дополнительных экзаменов и процедур.
