МИД Монголии поблагодарил посла КР за вклад в развитие двусторонних отношений

Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в стране Айбека Артыкбаева в связи с завершением его дипломатической миссии и возвращением на родину.

МИД Монголии
Фото МИД Монголии

Как сообщили в МИД Монголии, в ходе встречи глава внешнеполитического ведомства поблагодарила дипломата за вклад в развитие двусторонних отношений. Отмечено, что Айбек Артыкбаев, будучи первым послом КР в Монголии, активно способствовал укреплению сотрудничества и выводу межгосударственных связей на уровень «всеобъемлющего партнерства».

В знак признательности Батмунхийн Батцэцэг вручила ему почетную награду Министерства иностранных дел Монголии «Алтан гэрэгэ» и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь Айбек Артыкбаев выразил благодарность за поддержку со стороны правительства Монголии, МИД и теплое отношение монгольского народа в период его работы.

Напомним, дипломатические отношения между Монголией и Кыргызстаном установлены 22 апреля 1992 года. С 2025-го страны развивают сотрудничество в формате «всеобъемлющего партнерства».
