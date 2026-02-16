17:04
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

В Кыргызстан будут поставлять мясо из Монголии

Сегодня на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша в первом чтении одобрен законопроект о ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией. Документ, подписанный 27 июня 2025 года в Минске, представил заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По словам замминистра, соглашение предусматривает взаимное снижение таможенных пошлин по 367 товарным позициям. Документ носит временный характер и заключается на три года. Если текущие условия будут соблюдаться сторонами, соглашение может быть пролонгировано еще на один трехлетний период.

В ходе обсуждения депутаты интересовались перечнем товаров, подпадающих под льготные условия, в частности, включены ли в список мясо и фасоль. Чоро Сейитов подтвердил, что мясная продукция включена в соглашение. Он отметил, что мясо из Монголии дешевле, и выразил надежду, что после вступления договора в силу это окажет положительное влияние на рынок Кыргызстана.

Также замминистра сообщил, что в заранее утвержденный перечень товарных позиций вошли овощи, фрукты, фасоль, а также различное оборудование.

По итогам обсуждения законопроект был принят депутатами в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362207/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Комитет ЖК одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией
В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве
Вывоз золота и крупных сумм в рублях из России попадет под жесткий контроль
Льготы от ЕАЭС. КР не будет платить таможенные пошлины по мясу, сахару и фруктам
Кабмин выносит на обсуждение новые строгие нормы контроля пищевой продукции
В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
Иск Кыргызстана в суд ЕАЭС прокомментировали в Госдуме
МИД Монголии поблагодарил посла КР за вклад в развитие двусторонних отношений
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
16:56
Порог страховых выплат при землетрясении снизят с шести до пяти баллов Порог страховых выплат при землетрясении снизят с шести...
16:54
В Бишкеке проверили цены на мясо: на рынках прошли рейды
16:26
В Кыргызстан будут поставлять мясо из Монголии
16:20
Блогеры Sary Kyz и Argen Sigma будут помогать чиновникам развивать туризм в КР
16:11
Модераторы Telegram за сутки заблокировали более 200 тысяч групп и каналов