В Кыргызстан будут поставлять мясо из Монголии

Сегодня на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша в первом чтении одобрен законопроект о ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией. Документ, подписанный 27 июня 2025 года в Минске, представил заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По словам замминистра, соглашение предусматривает взаимное снижение таможенных пошлин по 367 товарным позициям. Документ носит временный характер и заключается на три года. Если текущие условия будут соблюдаться сторонами, соглашение может быть пролонгировано еще на один трехлетний период.

В ходе обсуждения депутаты интересовались перечнем товаров, подпадающих под льготные условия, в частности, включены ли в список мясо и фасоль. Чоро Сейитов подтвердил, что мясная продукция включена в соглашение. Он отметил, что мясо из Монголии дешевле, и выразил надежду, что после вступления договора в силу это окажет положительное влияние на рынок Кыргызстана.

Также замминистра сообщил, что в заранее утвержденный перечень товарных позиций вошли овощи, фрукты, фасоль, а также различное оборудование.

По итогам обсуждения законопроект был принят депутатами в первом чтении.